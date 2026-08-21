Дрони летіли з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія атакувала реактивними дронами Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці, є постраждалі.

Минулої ночі РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.