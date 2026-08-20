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РФ атакувала склади "Фори" та Yves Roсher на Київщині

16:27 20.08.2026 Чт
2 хв
Логістичні центри брендів отримала суттєві пошкодження
aimg Олена Бджола
РФ атакувала склади "Фори" та Yves Roсher на Київщині Фото: пошкоджений обстрілами РФ склад "Фори" у Київській області (instagram.com_fora.market)
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Окупанти на Київщині свідомо поцілили у приміщення складів "Фори" та Yves Roсher. Є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви бренду косметики Yves Roсher Ukraine у Facebook та мережі продовольчо-промислових супермаркетів "Фора" у Facebook.

Росія била по складу "Фори"

Наразі відомо, що пошкоджено склад "Фори" у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

У компанії зазначили, що найважливішим є те, що не постраждали люди. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.

Цей склад почав працювати лише минулого тижня, після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру "Фори".

У компанії пообіцяли перебудувати маршрути та знайти рішення, щоб споживач зміг купити улюблені продукти. Попри все "Фора" продовжує працювати.

Yves Roсher не приймає онлайн-замовлення

Бренд зробив заяву, що унаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.

Наразі компанія тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.

Також в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацію з вже оформленими замовленнями. Про статус проінформують після оцінки наслідків пошкодження складу.

Ще вони зазначили: бутіки бренду продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений.

Раніше РБК-Україна писало, що через російський обстріл в ніч на 5 серпня були пошкоджені чотири розподільчі центри Fozzy Group. Через ускладнення в логістиці у супермаркетах може виникнути дефіцит окремих товарів.

Також повідомлялося, що 18 серпня підприємство "Київгума" тимчасово призупинило виробничі процеси у цілях безпеки. Це сталося після масованої атаки РФ по ньому.

Крім того, автоматизований складський комплекс Rozetka у Броварах був зруйнований російським ударом 5 серпня. Через це почалася оптимізація штату.

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