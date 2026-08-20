РФ атакувала склади "Фори" та Yves Roсher на Київщині

Окупанти на Київщині свідомо поцілили у приміщення складів "Фори" та Yves Roсher. Є значні руйнування.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви бренду косметики Yves Roсher Ukraine у Facebook та мережі продовольчо-промислових супермаркетів "Фора" у Facebook.

Росія била по складу "Фори"

Наразі відомо, що пошкоджено склад "Фори" у Мартусівці на Київщині. Там зберігалася фрешова продукція.

У компанії зазначили, що найважливішим є те, що не постраждали люди. Команда завчасно вивела працівників із розподільчого центру.

Цей склад почав працювати лише минулого тижня, після попередньої атаки на логістичну інфраструктуру "Фори".

У компанії пообіцяли перебудувати маршрути та знайти рішення, щоб споживач зміг купити улюблені продукти. Попри все "Фора" продовжує працювати.

Yves Roсher не приймає онлайн-замовлення

Бренд зробив заяву, що унаслідок масованої атаки Росії склад, де зберігається продукція, було суттєво пошкоджено.

Наразі компанія тимчасово припиняє приймати онлайн-замовлення та працює над відновленням.

Також в Yves Roсher Ukraine уточнили ситуацію з вже оформленими замовленнями. Про статус проінформують після оцінки наслідків пошкодження складу.

Ще вони зазначили: бутіки бренду продовжують працювати, але асортимент може бути обмежений.