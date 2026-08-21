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Дроны летели с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

08:26 21.08.2026 Пт
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 107 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 135 ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 135 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско - Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 21 августа Россия атаковала реактивными дронами Сумы. В результате атаки вспыхнул пожар в жилой двухэтажке, есть пострадавшие.

Минувшей ночью РФ нанесла массированный комбинированный удар по Киеву и области. Воздушная тревога в столице длилась около девяти часов, а основной удар пришелся на Киевщину.

Позже президент Владимир Зеленский сообщил, что ночной обстрел повредил 30 жилых домов, школу, больницу и детсад. На сегодня в Киеве известно о 15 погибших.

Отметим, во время ночных обстрелов оккупанты ударили по Броварскому району, где под ударом оказалась нефтебаза сети KLO.

Кроме того, существенные разрушения получили логистические центры известных брендов - россияне сознательно ударили по составам "Форы" и Yves Rocher.

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