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Удар по Києву та області був одним із найбільш цинічних і масштабних, - Зеленський

15:01 20.08.2026 Чт
2 хв
Ворог вночі вдарив по мирних містах України ракетами різних типів і дронами
aimg Валерій Ульяненко
Удар по Києву та області був одним із найбільш цинічних і масштабних, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
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Нічний російський удар пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського президента Володимира Зеленського.

Глава держави наголосив, що зараз триває ліквідація наслідків ворожого удару по Києву й містах Київської області. До робіт у столиці, Броварах і Борисполі залучені понад 600 рятувальників ДСНС України і поліцейських.

"Загалом тільки в Києві та області пошкоджено 30 житлових будинків, звичайну школу, дитячу лікарню і дитячий садок. На жаль, станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих людей. Мої співчуття всім, хто втратив рідних і близьких", - зазначив президент.

Зеленський наголосив на необхідності надання допомоги громадянам, які отримали поранення, а також важливості того, щоб партнери України не мовчали про обстріли і допомагали захисту.

"Цей російський удар був одним із найбільш цинічних, прорахованих і масштабних. Були ракети різних типів і 168 дронів. Наші воїни сьогодні збили всі російські "калібри". Загалом відсоток збиття крилатих ракет - 93%, і також значний відсоток збиття дронів", - заявив глава держави.

Він підкреслив, що найбільшою загрозою залишається балістика. За його словами, це повністю залежить від партнерів України і постачання ракет для українських ЗРК Patriot.

Що відомо про нічну атаку

Нагадаємо, у ніч проти 20 серпня Росія завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину.

У Солом’янському районі столиці в одному з будинків зруйновано верхні поверхи, виникли пожежі. Крім того, частина Києва залишилася без електропостачання - близько 50 тисяч родин уже заживили за резервними схемами, однак ще приблизно 40 тисяч осель залишаються без світла.

Зазначимо, у Броварах зафіксували влучання в промисловий об’єкт. У Бориспільському районі пошкоджені приватні будинки, складські приміщення, АЗС, багатоповерхівка та автомобілі.

Крім того, через пошкодження інфраструктури "Укрзалізниця" була змушена змінити маршрути та скасувати частину приміських і регіональних рейсів.

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