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Суми атакували ворожі дрони: загорілась житлова двоповерхівка

02:30 21.08.2026 Пт
2 хв
НП сталась у Ковпаківському районі міста
aimg Юлія Маловічко
Суми атакували ворожі дрони: загорілась житлова двоповерхівка Фото: працівники ДСНС на виклиці з ліквідації наслідків (ДСНС України)
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Реактивні БпЛА, якими Росія зловживає останнім часом, в ніч на п'ятницю атакувати Суми. В результаті спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка в Telegram.

"Внаслідок одного з ударів у Ковпаківському районі зафіксована пожежа у двоповерховому житловому будинку. Усі наслідки уточнюються. Атака триває. Перебувайте у безпечних місцях", - написав чиновник о 1:42.

Згодом Кривошеєнко поточнив - масована атака БпЛА на Суми спрямована на обʼєкти міської цивільної інфраструктури та житловий сектор у Ковпаківському районі.

Спалахнули пожежі на кількох локаціях. Загроза повторних ударів стримує роботу рятувальників.

"Попередньо двоє людей постраждали внаслідок влучання ворожого БпЛА у двоповерховий будинок", - додав згодом начальник МВА.

Слід зазначити, Повітряні Сили ще звечора 20 серпня повідомляли про групи дронів, зокрема реактивних, які були зафіксовані в напрямку Сумської області.

Обстріли Сум

Нагадаємо, 20 серпня у Сумській та Чернігівській областях сталися масштабні аварійні відключення світла. На Сумщині також зафіксовані проблеми з водою. Причиною стали аварійні проблеми в мережах НЕК "Укренерго".

17 серпня росіяни обстріляли Суми, внаслідок чого загинули двоє людей, ще один отримав поранення. Під ударом опинилися житловий сектор та нежитлові приміщення.

Раніше, 11 серпня, російські війська завдали по Сумах удару чотирма керованими авіабомбами. Внаслідок атаки загинув чоловік, пошкоджено понад 20 приватних будинків та об'єкти цивільної інфраструктури.

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