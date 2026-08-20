Росія вночі вдарила по нафтобазі KLO на Київщині

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Російські війська цієї ночі завдали удару по Броварському району Київської області. Під атакою опинилася нафтобаза мережі KLO.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням публікацію компанії KLO.

Наслідки удару та ситуація на підприємстві Ворожа атака відбулася в ніч на 20 серпня. Унаслідок влучання нафтобаза компанії зазнала руйнувань. За даними компанії, під час обстрілу ніхто з працівників не постраждав. У KLO зазначили, що з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році мережа втратила низку автозаправних комплексів, а тепер зазнала нового удару. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений KLO (@klo.oil) Зараз команда працює над ліквідацією наслідків атаки та відновленням пошкоджених об'єктів.