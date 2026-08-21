Дрони летіли з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ
У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 135 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
Цієї ночі росіяни атакували 135 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько - Ахтарськ - РФ, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.
За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.
Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.
Обстріли України
Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія атакувала реактивними дронами Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці, є постраждалі.
Минулої ночі РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину.
Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.
Зазначимо, під час нічного обстрілу окупанти вдарили по Броварському району, де під ударом опинилася нафтобаза мережі KLO.
Крім того, суттєвих руйнувань зазнали логістичні центри відомих брендів - росіяни свідомо вдарили по складах "Фори" та Yves Rocher.