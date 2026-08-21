Дрони летіли з семи напрямків, є прильоти: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 21 серпня Росія атакувала Україну 135 ударними дронами з семи напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 27 ударних дронів на 16 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 3.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 107 ворожих безпілотників на півночі, півдні та сході країни.

Цієї ночі росіяни атакували 135 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера" та дронами-імітаторами типу "Пародія" з напрямків: Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько - Ахтарськ - РФ, Донецьк -ТОТ, ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Нагадаємо, у ніч на 21 серпня Росія атакувала реактивними дронами Суми. Внаслідок атаки спалахнула пожежа в житловій двоповерхівці, є постраждалі.

Минулої ночі РФ завдала масованого комбінованого удару по Києву та області. Повітряна тривога у столиці тривала майже дев’ять годин, а основний удар припав на Київщину. Пізніше президент Володимир Зеленський повідомив, що нічний обстріл пошкодив 30 житлових будинків, школу, лікарню і дитсадок. Станом на зараз у Києві відомо про 15 загиблих.