Коли почнеться опалювальний сезон у Києві: у КМДА назвали умови та деталі
У Києві опалювальний сезон розпочнуть не у визначену календарну дату, а з урахуванням реальної температури повітря. Наразі погода дозволяє відкласти запуск системи опалення та використати час для додаткових робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар заступника голови КМДА Петра Пантелеєва Новини.LIVE.
За його словами, основні технічні роботи вже завершили. Водночас фахівці продовжують виконувати необхідні заходи, які можна провести до початку опалювального сезону.
У КМДА також наголошують на необхідності ощадливо використовувати газ, оскільки це важливий ресурс. Тому опалення почнуть вмикати, коли температура повітря помітно знизиться.
Хто може отримати тепло раніше
Медичні заклади та заклади освіти зазвичай підключають до опалення раніше. Рішення про запуск опалення в таких установах ухвалюють їхні керівники, які подають відповідні заявки.
Якими будуть тарифи
Раніше РБК-Україна повідомляло, що в опалювальному сезоні 2026-2027 років тарифи на теплову енергію та гарячу воду для населення Києва не зміняться. Водночас для бюджетних установ, інших споживачів і релігійних організацій діятимуть економічно обґрунтовані тарифи. Для населення вартість однієї гігакалорії теплової енергії становить 1 654,41 гривні, а кубічного метра гарячої води - 97,89 гривні.
Також ми писали, що тарифи на газ для українців залишаться незмінними протягом усього осінньо-зимового періоду. Кабінет міністрів продовжив дію механізму покладання спеціальних обов'язків (ПСО) на ринку природного газу до 31 березня 2027 року.