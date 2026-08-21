Дроны летели с семи направлений, есть прилеты: как ПВО отразила ночную атаку РФ

В ночь на 21 августа Россия атаковала Украину 135 ударными дронами из семи направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 135 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Курск, Миллерово, Орел, Приморско - Ахтарск - РФ, Донецк - ТОТ, ТОТ АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 107 вражеских беспилотников на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 27 ударных дронов на 16 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.