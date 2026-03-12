ua en ru
Чт, 12 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине

09:40 12.03.2026 Чт
2 мин
Сколько вражеских целей удалось уничтожить украинской ПВО?
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с пяти направлений, есть "прилеты": детали ночной атаки по Украине Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 77 российских дронов (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 12 марта Россия атаковала Украину 94 ударными дронами с пяти направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 18:00 11 марта до утра 12 марта россияне атаковали 94 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Курск, Орел, Миллерево Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Более 60 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 77 вражеских дронов типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 16 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) на одной локации.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских беспилотников. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 12 марта на Черниговщине в результате падения вражеского дрона погибла 15-летняя девочка, а ее родители получили травмы.

Вчера, 11 марта, Россия ударила по Запорожью КАБами. В результате атаки пострадали 10 человек. Среди пострадавших - двое детей.

Также российские оккупанты дроном атаковали автобус в Днепровском районе Херсона. Известно о 20 пострадавших, среди них - подросток.

Кроме того, вчера утром российские войска атаковали Харьков ударным дроном. В результате обстрела возник пожар, есть погибшие и раненые.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ПВО Воздушные силы Украины Война в Украине Атака дронов
Новости
Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник
Уиткофф и Кушнер встретились с посланником Путина во Флориде: был и еще один участник
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко