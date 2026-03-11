ua en ru
Головна » Новини » Війна в Україні

Летіла майже сотня цілей: скільки ворожих дронів обійшли українську ППО

09:31 11.03.2026 Ср
2 хв
Україну вночі атакували десятки безпілотників різних типів
aimg Костянтин Широкун
Летіла майже сотня цілей: скільки ворожих дронів обійшли українську ППО Фото: сили ППО збили більшість ворожих цілей (Getty Images)

Російські війська зранку атакували Харків ударним дроном. В результаті обстрілу виникла пожежа, є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Читайте також: Харків під атакою "Шахедів": виникла пожежа, є загиблі та поранені

"У ніч на 11 березня противник атакував 99 ударними БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотниками інших типів із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ РФ, а також Гвардійського ТОТ АР Крим, близько 70 із них – "Шахеди", - зазначили у Повітряних силах.

Зазначається, що повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито або подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

При цьому зафіксовано влучання дев'яти ударних БпЛА на шести локаціях, а також падіння збитих ворожих цілей на трьох локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки", - додали у Повітряних силах.

Летіла майже сотня цілей: скільки ворожих дронів обійшли українську ППО

Обстріл України у ніч на 11 березня

Російські війська щодня атакують Україну, використовуючи ракети та ударні дрони різних типів. Зокрема, сьогодні зранку, 11 березня, російські війська атакували Харків ударним дроном.

Відомо про двох загиблих, також щонайменше п'ятеро людей зазнали поранень внаслідок атаки дрону. За попередньою інформацією, всі постраждалі – у важкому стані, через ворожий удар горить цивільне підприємство.

