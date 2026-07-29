Дрони летіли з шести напрямків, понад 10 прильотів: як ППО відбила нічну атаку РФ

У ніч на 29 липня Росія атакувала Україну 229 ударними дронами з різних напрямків. Силам ППО вдалося збити більшість ворожих безпілотників, однак є влучання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Атака триває, в повітряному просторі знаходяться ворожі безпілотники. Дотримуйтесь правил безпеки!", - попередили у Повітряних силах.

Зафіксовано влучання 14 ударних БпЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 65 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.

Цієї ночі росіяни атакували 80 ударними безпілотниками типу Shahed (в т.ч. реактивними), "Гербера", "Італмас", баражуючими боєприпасами "Бандероль" та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ - РФ, ТОТ - Донецьк, Гвардійське - ТОТ АР Крим.

Обстріли України

Нагадаємо, вночі 28 липня Росія атакувала Україну 131 ударним дроном. Українська протиповітряна оборона знешкодила більшість цілей, але є "прильоти".

Вдень 28 липня Росія била по Миколаївщині "Шахедами", "Бандеролями" та КАБами. Унаслідок комбінованої атаки є пошкодження у місцевому порті та на підприємстві. Постраждали люди.

Також росіяни вчора здійснили повітряний удар по рятувальниках ДСНС у Запорізькій області. Це сталося, коли вогнеборці намагалися приборкати пожежу.