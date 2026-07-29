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Дроны летели с шести направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразило ночную атаку РФ

08:22 29.07.2026 Ср
1 мин
Сколько вражеских дронов удалось сбить?
aimg Татьяна Степанова
Дроны летели с шести направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразило ночную атаку РФ Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 65 вражеских беспилотников (Getty Images)
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В ночь на 29 июля Россия атаковала Украину 229 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Этой ночью россияне атаковали 80 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-ТОР, АР Крым.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 65 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 28 июля Россия атаковала Украину 131 ударным дроном. Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, но есть "прилеты".

Днем 28 июля Россия избивала по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. В результате комбинированной атаки повреждения в местном порту и на предприятии. Пострадали люди.

Также россияне вчера нанесли воздушный удар по спасателям ГСЧС в Запорожской области. Это произошло, когда пожарные пытались усмирить пожар.

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