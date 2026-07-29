Дроны летели с шести направлений, более 10 прилетов: как ПВО отразило ночную атаку РФ

В ночь на 29 июля Россия атаковала Украину 229 ударными дронами по разным направлениям. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников, однако есть попадания.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве находятся вражеские беспилотники. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Зафиксировано попадание 14 ударных БпЛА на 10 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушной обороной сбито/подавлено 65 вражеских дронов на севере, юге и востоке страны.

Этой ночью россияне атаковали 80 ударными беспилотниками типа Shahed (в т.ч. реактивными), "Гербера", "Италмас", баражирующими боеприпасами "Бандероль" и дронами-имитаторами типа "Пародия" по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Приморско-ТОР, АР Крым.

Обстрелы Украины

Напомним, ночью 28 июля Россия атаковала Украину 131 ударным дроном. Украинская противовоздушная оборона обезвредила большинство целей, но есть "прилеты".

Днем 28 июля Россия избивала по Николаевщине "Шахедами", "Бандеролями" и КАБами. В результате комбинированной атаки повреждения в местном порту и на предприятии. Пострадали люди.

Также россияне вчера нанесли воздушный удар по спасателям ГСЧС в Запорожской области. Это произошло, когда пожарные пытались усмирить пожар.