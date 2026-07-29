"Велика честь для мене": Трамп оцінив свою зустріч із Зеленським

Президент США Дональд Трамп прокоментував зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським, яка відбулася у Вашингтоні 28 липня. За його словами, зустріч відбулася "дуже добре".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост Трампа у Truth Social.

"Для мене велика честь зустрітися з президентом України Зеленським. Було обговорено багато питань. Зустріч пройшла дуже добре", - написав голова Білого дому.

Трамп також опублікував у соцмережі кілька фото із зустрічі, на яких обидва лідери позують на камеру перед ЗМІ у Білому домі.

Візит Зеленського до Вашингтона

Як відомо, український президент Володимир Зеленський зараз перебуває з візитом у США. Серед головних завдань президента – домовитися про спільне з американцями виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot, також Зеленський обговорював тиск на Москву та шляхи досягнення миру в Україні.

Важливим питанням, яке також порушувалося на зустрічі з Трампом, стали антиросійські санкції, автором яких був, зокрема, сенатор Ліндсі Грем, якого провели сьогодні в останній шлях.

Законопроект обмежень проти РФ назвали "пекельними" санкціями не просто так - він передбачає величезні мита для країн, які купують у Росії енергоносії. Йдеться про нафту, газ та похідні.

Санкції також спрямовані проти "тіньового флоту" РФ, фінустанов, у тому числі Центробанку РФ, певних осіб, великих об'єктів російської промисловості та інше.