Дрони ГУР уразили НПЗ та нафтовий термінал в Туапсе, - джерела
Безпілотники Головного управління розвідки Міноборони України в ніч з 30 на 31 грудня атакували Туапсе в Росії. Там було уражено Туапсинський нафтопереробний завод та нафтовий термінал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела в ГУР МО.
Зазначається, що у ніч на 31 грудня оператори ГУР МО спільно з Державною прикордонною службою України атакували Туапсинський НПЗ та морський нафтовий термінал "Туапсе". Обидва об'єкти розташовані в Краснодарському краї РФ.
Удар по терміналу прийшовся на транспортні трубопроводи та наливне обладнання - цілі були успішно вражені. А на Туапсинському НПЗ вдало уражено установку первинної переробки нафти АВТ-12. Цей нафтозавод здатний був переробляти до 12 млн тонн нафти на рік - тим самим підсилюючи російський військово-промисловий комплекс та армію.
"Колектив Головного управління розвідки щиро вітає російських кріпосних з прийдешніми святами та від щирого серця дарує цей новорічний феєрверк. Піротехнічні шоу з вражаючими світлошумовими ефектами триватимуть по всій території країни-агресора усі новорічно-різдвяні свята під патронатом ГУР МО та за сприяння всього українського народу. Слава Україні!", - додало джерело.
Нагадаємо, в ніч на 31 грудня російські ЗМІ та канали почали скаржитися на вибухи в Туапсе. Росіяни заявили, що відбулася атака дронів, на нафтозаводі та нафтовому терміналі спалахнули сильні пожежі після численних вибухів.
Загалом у грудні цього року Україна значно посилила удари по енергетичній інфраструктурі Росії, встановивши своєрідний рекорд за кількістю атак від початку повномасштабної війни. Щонайменше 24 атаки прийшлося тільки по нафтопереробній структурі РФ.
Додамо, що у ніч на 28 грудня Сили оборони України уразили Сизранський нафтопереробний завод. 25 грудня російський Новошахтинський нафтопереробний завод вчергове опинився під атакою. У ніч на 24 грудня українські війська уразили завод з виробництва ракетного палива у РФ.