Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та ще низку об'єктів росіян, - Генштаб
Сили оборони України в ніч на 28 грудня уразили Сизранський нафтопереробний завод та низку інших об'єктів російських окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.
"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ" - йдеться в повідомленні.
Зафіксовано влучання ударних дронів по території заводу з подальшою пожежею. Ступінь завданих збитків уточнюється.
Як зазначили в Генштабі, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Окрім того, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.
Окрім цього, Сили оборони України успішно уразили:
- місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів в районі Чорноморського (тимчасово окупована територія Криму);
- ремонтний підрозділ зі складу 1435 мотострілецького полку поблизу населеного пункту Антрацит (ТОТ Луганської області);
- понтонну переправу неподалік Ніконорівки;
- склад зберігання дронів типу "Шахед" в Макіївці на Донеччині.
Втрати ворога уточнюються.
Також підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.
Атаки по території РФ
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вдень 25 грудня російський Новошахтинський нафтопереробний завод вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один з найбільших російських НПЗ був виведений з ладу.
Також відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту "Темрюк" та в Оренбурзі.
Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ російських військ.
Окрім того, Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного палива у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.