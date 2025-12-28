Сили оборони уразили Сизранський НПЗ та ще низку об'єктів росіян, - Генштаб

Сили оборони України в ніч на 28 грудня уразили Сизранський нафтопереробний завод та низку інших об'єктів російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Також підтверджено результати нещодавнього ураження заводу з переробки нафтопродуктів "ЛУКОЙЛ-Волгограднєфтєперероботка" у Волгоградській області РФ - пошкоджено трубопровід нафтопродуктів і технологічну установку виробництва масел.

Як зазначили в Генштабі, щорічний об’єм переробки цього підприємства складає від 7 до 8,9 млн тонн нафти. Окрім того, що нафтопереробний завод "Сизранський" є частиною енергетичного тилу РФ та задіяний у забезпеченні збройних сил агресора.

"В рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора у ніч на 28 грудня підрозділи Сил оборони України уразили нафтопереробний завод "Сизранський" у Самарській області РФ" - йдеться в повідомленні.

Атаки по території РФ

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вдень 25 грудня російський Новошахтинський нафтопереробний завод вчергове опинився під атакою. На заводі пролунало до 10 вибухів, почалася сильна пожежа. Один з найбільших російських НПЗ був виведений з ладу.

Також відомо, що далекобійні дрони Центру спецоперацій "Альфа" СБУ успішно уразили два важливі об’єкти нафтогазового сектору РФ у порту "Темрюк" та в Оренбурзі.

Пізніше Генштаб ЗСУ підтвердив, що Сили оборони України уразили морський порт "Темрюк", аеродром "Майкоп" та ремонтний підрозділ російських військ.

Окрім того, Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного палива у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.