Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники
Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь с 30 на 31 декабря атаковали Туапсе в России. Там были поражены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.
Отмечается, что в ночь на 31 декабря операторы ГУР МО совместно с Государственной пограничной службой Украины атаковали Туапсинский НПЗ и морской нефтяной терминал "Туапсе". Оба объекта расположены в Краснодарском крае РФ.
Удар по терминалу пришелся на транспортные трубопроводы и наливное оборудование - цели были успешно поражены. А на Туапсинском НПЗ удачно поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12. Этот нефтезавод способен был перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год - тем самым усиливая российский военно-промышленный комплекс и армию.
"Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!", - добавил источник.
Напомним, в ночь на 31 декабря российские СМИ и каналы начали жаловаться на взрывы в Туапсе. Россияне заявили, что произошла атака дронов, на нефтезаводе и нефтяном терминале вспыхнули сильные пожары после многочисленных взрывов.
Всего в декабре этого года Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив своеобразный рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны. По меньшей мере 24 атаки пришлось только по нефтеперерабатывающей структуре РФ.
Добавим, что в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. 25 декабря российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз оказался под атакой. В ночь на 24 декабря украинские войска поразили завод по производству ракетного топлива в РФ.