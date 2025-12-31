ua en ru
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники

Среда 31 декабря 2025 12:45
Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники Фото: Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (росСМИ)
Автор: Ульяна Безпалько, Антон Корж

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь с 30 на 31 декабря атаковали Туапсе в России. Там были поражены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.

Отмечается, что в ночь на 31 декабря операторы ГУР МО совместно с Государственной пограничной службой Украины атаковали Туапсинский НПЗ и морской нефтяной терминал "Туапсе". Оба объекта расположены в Краснодарском крае РФ.

Удар по терминалу пришелся на транспортные трубопроводы и наливное оборудование - цели были успешно поражены. А на Туапсинском НПЗ удачно поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12. Этот нефтезавод способен был перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год - тем самым усиливая российский военно-промышленный комплекс и армию.

"Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!", - добавил источник.

Напомним, в ночь на 31 декабря российские СМИ и каналы начали жаловаться на взрывы в Туапсе. Россияне заявили, что произошла атака дронов, на нефтезаводе и нефтяном терминале вспыхнули сильные пожары после многочисленных взрывов.

Всего в декабре этого года Украина значительно усилила удары по энергетической инфраструктуре России, установив своеобразный рекорд по количеству атак с начала полномасштабной войны. По меньшей мере 24 атаки пришлось только по нефтеперерабатывающей структуре РФ.

Добавим, что в ночь на 28 декабря Силы обороны Украины поразили Сызранский нефтеперерабатывающий завод. 25 декабря российский Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод в очередной раз оказался под атакой. В ночь на 24 декабря украинские войска поразили завод по производству ракетного топлива в РФ.

