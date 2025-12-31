Дроны ГУР поразили НПЗ и нефтяной терминал в Туапсе, - источники

Беспилотники Главного управления разведки Минобороны Украины в ночь с 30 на 31 декабря атаковали Туапсе в России. Там были поражены Туапсинский нефтеперерабатывающий завод и нефтяной терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в ГУР МО.

Отмечается, что в ночь на 31 декабря операторы ГУР МО совместно с Государственной пограничной службой Украины атаковали Туапсинский НПЗ и морской нефтяной терминал "Туапсе". Оба объекта расположены в Краснодарском крае РФ.

Удар по терминалу пришелся на транспортные трубопроводы и наливное оборудование - цели были успешно поражены. А на Туапсинском НПЗ удачно поражена установка первичной переработки нефти АВТ-12. Этот нефтезавод способен был перерабатывать до 12 млн тонн нефти в год - тем самым усиливая российский военно-промышленный комплекс и армию.

"Коллектив Главного управления разведки искренне поздравляет российских крепостных с наступающими праздниками и от всей души дарит этот новогодний фейерверк. Пиротехнические шоу с впечатляющими светошумовыми эффектами будут продолжаться по всей территории страны-агрессора все новогодне-рождественские праздники под патронатом ГУР МО и при содействии всего украинского народа. Слава Украине!", - добавил источник.