ЗСУ атакували завод ракетного пального у РФ та базу морських дронів у Криму, - Генштаб
Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного пального у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.
Зазначається, що у місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.
Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму.
Окрім того, з метою порушення логістики росіян, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську, що на ТОТ Луганської області.
Також зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України.
Далекобійні удари по стратегічним цілям РФ
Нагадаємо, раніше дрони СБУ атакували російський військовий аеродром Бельбек у тимчасово окупованому Криму. Було уражено два літаки Су-27.
Також СБУ під час спецоперації перед підривом російського підводного човна в Новоросійську уразила модернізований протичовновий літак Іл-38Н ("Sea Dragon") на авіабазі Єйськ. Саме цей борт забезпечував морську розвідку та протидіяв роботі українських морських дронів.
Також 18 грудня безпілотники уразили на цьому летовищі російської техніки на сотні мільйонів доларів: дві РЛС "Небо-СВУ", РЛС 92Н6 від ЗРК С-400 "Тріумф", ЗРК "Панцир-С2" та літак МіГ-31 із повним боєкомплектом.