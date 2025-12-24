ЗСУ атакували завод ракетного пального у РФ та базу морських дронів у Криму, - Генштаб

Сили оборони у ніч на 24 грудня уразили завод з виробництва ракетного пального у РФ, а також базу морських безпілотників і склади з боєприпасами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генштабу ЗСУ.

Зазначається, що у місті Єфремов Тульської області РФ уражено потужності "Єфремовського заводу синтетичного каучуку", який спеціалізується на виробництві складових частин пластичних вибухових речовин і твердого ракетного пального. Зафіксовані вибухи та масштабну пожежу на території виробництва.

Також уражено місце зберігання та обслуговування безекіпажних катерів у районі Мирного тимчасово окупованому українському Криму.

Окрім того, з метою порушення логістики росіян, уражено склад матеріально-технічних засобів полкового рівня у Довжанську, що на ТОТ Луганської області.

Також зафіксовано влучання по низці об’єктів протиповітряної оборони та районах зосередження живої сили загарбників на тимчасово окупованих територіях України.