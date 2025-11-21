Дроны ГУР ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и вертолет в Крыму (видео)

Ударные беспилотники ГУР во временно оккупированном Крыму ликвидировали несколько радиолокационных комплексов и корабельный вертолет россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ГУР МО Украины.

"Точные удары по дорогостоящим российским целям и потрясающее уклонение от ракеты из вражеского комплекса "Панцирь-С1" - в эксклюзивном видео", - добавили в разведке.

Отмечается, что в результате операции на временно оккупированном полуострове успешно поражены вражеские:

"Захватчикам в Крыму снова не повезло - мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" нанесли очередные серьезные потери российской оккупационной армии", - сообщили в ГУР.

Спецоперации ГУР

Напомним, ранее в ночь с 1 на 2 ноября ГУР атаковало пункт управления зенитно-ракетного дивизиона С-400 "Триумф", который находился на боевой позиции, а также российскую многофункциональную РЛС 92Н6Е в Крыму.

Также ночью 1 ноября на территории Московской области прогремели мощные взрывы. ГУР успешно уничтожило сразу три нити стратегического нефтепродуктопровода "Кольцевой".

При этом недавно стало известно, что один из российских комплексов "Орешник" был уничтожен на территории России силами Службы безопасности Украины, Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

А в октябре в течение двух недель мастера спецподразделения ГУР "Призраки" системно "работали" по российской ПВО на Донбассе. Уничтожили две РЛС и пусковую установку С-300.