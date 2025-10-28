ua en ru
"Примари" ГУР уразили російську ППО на Донбасі: знищено дві РЛС та пускову установку С-300

Вівторок 28 жовтня 2025 10:14
"Примари" ГУР уразили російську ППО на Донбасі: знищено дві РЛС та пускову установку С-300 Фото: "Примари" ГУР уразили російську ППО на Донбасі (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Впродовж останніх двох тижнів майстри спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України "Примари" системно "працювали" по російській ППО на українському Донбасі. Є успіхи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управліня розвідки України.

За даними розвідників, в результаті чергових атак було знищено дві радіолокаційні станції РЛС 48Я6-К1 “подльот” та пускову установку 9А82 зі складу комплексу С-300В.

Крім того, українські розвідники уразили групу російських військових та КамАЗ, на якому вони пересувалися. Боротьба триває, і “Примари” продовжують завдавати ударів по критичних об’єктах противника.

РЛС 48Я6-К1 “Подльот”

Це радіолокаційна станція, що входить до складу зенітно-ракетного комплексу С-300В. Вона призначена для виявлення та супроводу повітряних цілей, а також для передачі цілевказання на пускові установки.

Пускова установка 9А82

Це самохідна установка комплексу С-300В, на якій розташовані зенітні ракети. Вона отримує цілевказання від РЛС і запускає ракети по літаках, вертольотах або крилатих ракетах противника.

Інщі операції "Примар"

Нагадаємо, нещодавно "Примари" ГУР вдарили по Кримута знищили три РЛС і десантний катер ворога.

Перед тим розвідники знищили одразу кілька ключових систем російської ППО та зв’язку, серед яких комплекс С-400.

Також повідомлялось про ураження дороговартісної цілї в тимчасово окупованому Криму. Мова йде про російську радіолокаційну систему зі складу С-400.

Донбас ГУР Війна в Україні
