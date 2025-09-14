Дрони ГУР атакували провідне виробництво вибухівки в Росії, - джерела

Зауважимо, що у ніч на 14 вересня 2025 року Кірішський нафтопереробний завод (КІНЕФ) у Ленінградській області Росії зазнав атаки безпілотників.

Атаки по російських НЗП

Нагадаємо, що раніше українські дрони вже вражали інші ключові НПЗ, зокрема в Уфі, Ільську та Новошахтинську, що призвело до дефіциту пального в кількох регіонах Росії.

Наприклад, Саратовський нафтопереробний завод компанії "Роснефть" тимчасово зупинив прийом нафти після атаки безпілотника, яка сталася у неділю, 10 серпня.

Вчора ж російські медіа повідомили, що вночі ударні безпілотники атакували Ново-Уфимський нафтопереробний завод у Башкортостані.

Зауважимо, що даний об’єкт розташований приблизно за 1,5 тисячі кілометрів від кордону з Україною.

РБК-Україна показувало наслідки удару по російському заводу, а також момент удару, який зафільмували росіяни.