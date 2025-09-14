Дроны ГУР атаковали ведущее производство взрывчатки в России, - источники

Заметим, что в ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.

Атаки по российским НЗП

Напомним, что ранее украинские дроны уже поражали другие ключевые НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в нескольких регионах России.

Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Вчера же российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.

Заметим, что данный объект расположен примерно за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.