Дроны ГУР атаковали ведущее производство взрывчатки в России, - источники

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли удар по стратегическому химическому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Стоит отметить, что данное предприятие расположено на расстоянии 1600 км от государственной границы Украины.

Стоит отметить, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ:

По предварительной информации повреждено оборудование для производства карбамида.

Как сообщили источники в ГУР, вчера, 13 сентября, ударные дроны Главного управления разведки осуществили поражение критически важного для российского ВПК предприятия химической промышленности РФ и второй по величине на России производитель химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Заметим, что в ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.

Атаки по российским НЗП

Напомним, что ранее украинские дроны уже поражали другие ключевые НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в нескольких регионах России.

Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Вчера же российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.

Заметим, что данный объект расположен примерно за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.