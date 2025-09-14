Дроны ГУР атаковали ведущее производство взрывчатки в России, - источники
Дроны Главного управления разведки Украины нанесли удар по стратегическому химическому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.
Как сообщили источники в ГУР, вчера, 13 сентября, ударные дроны Главного управления разведки осуществили поражение критически важного для российского ВПК предприятия химической промышленности РФ и второй по величине на России производитель химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.
По предварительной информации повреждено оборудование для производства карбамида.
Стоит отметить, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ:
- уротропин,
- метанол,
- пентрит,
- карбамид.
Стоит отметить, что данное предприятие расположено на расстоянии 1600 км от государственной границы Украины.
"Операция реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО", - отметил собеседник.
Заметим, что в ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.
Атаки по российским НЗП
Напомним, что ранее украинские дроны уже поражали другие ключевые НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в нескольких регионах России.
Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.
Вчера же российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.
Заметим, что данный объект расположен примерно за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.
РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.