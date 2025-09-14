ua en ru
Вс, 14 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Дроны ГУР атаковали ведущее производство взрывчатки в России, - источники

Россия, Воскресенье 14 сентября 2025 16:27
UA EN RU
Дроны ГУР атаковали ведущее производство взрывчатки в России, - источники Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

Дроны Главного управления разведки Украины нанесли удар по стратегическому химическому предприятию "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники.

Как сообщили источники в ГУР, вчера, 13 сентября, ударные дроны Главного управления разведки осуществили поражение критически важного для российского ВПК предприятия химической промышленности РФ и второй по величине на России производитель химической продукции органического синтеза - ПАО "Метафракс Кемикалс" в Пермском крае РФ.

По предварительной информации повреждено оборудование для производства карбамида.

Стоит отметить, что продуктами предприятия являются основные составляющие для изготовления взрывчатых веществ:

  • уротропин,
  • метанол,
  • пентрит,
  • карбамид.

Стоит отметить, что данное предприятие расположено на расстоянии 1600 км от государственной границы Украины.

"Операция реализована Силами беспилотных систем Департамента активных действий ГУР МО", - отметил собеседник.

Заметим, что в ночь на 14 сентября 2025 года Киришский нефтеперерабатывающий завод (КИНЕФ) в Ленинградской области России подвергся атаке беспилотников.

Атаки по российским НЗП

Напомним, что ранее украинские дроны уже поражали другие ключевые НПЗ, в частности в Уфе, Ильске и Новошахтинске, что привело к дефициту топлива в нескольких регионах России.

Например, Саратовский нефтеперерабатывающий завод компании "Роснефть" временно остановил прием нефти после атаки беспилотника, которая произошла в воскресенье, 10 августа.

Вчера же российские медиа сообщили, что ночью ударные беспилотники атаковали Ново-Уфимский нефтеперерабатывающий завод в Башкортостане.

Заметим, что данный объект расположен примерно за 1,5 тысячи километров от границы с Украиной.

РБК-Украина показывало последствия удара по российскому заводу, а также момент удара, который сняли россияне.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война России против Украины
Новости
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Взрыв в поезде в Киевской области произошел из-за детонации боеприпасов, - ВСУ
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России