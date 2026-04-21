Дрони атакували військову інфраструктуру у Ростовській області РФ (фото)

Зазначається, що вночі дрони здійснили атаку на об’єкти залізничної інфраструктури в Ростовській області РФ поблизу розташування військових частин.

За словами очевидців, вибухи пролунали в Новочеркаську та прилеглих населених пунктах. Зокрема, зафіксовано удар у районі залізниці в селищі Персіанівський Октябрського району.

Відомо, що приблизно за 1,6 кілометра від місця вибуху знаходиться військова частина №22179, а на відстані близько 800 метрів раніше розміщувалася ремонтно-експлуатаційна частина №3658. Чи функціонує вона там зараз – невідомо.

Унаслідок атаки на станції "Лиха" виникли суттєві затримки руху поїздів. Пасажири в місцевих чатах підтверджували тимчасове припинення руху.

Губернатор області Юрій Слюсар заявив, що нібито було "збито та знищено понад 40 безпілотників". Разом із тим він визнав, що зафіксовано порушення в роботі контактної мережі залізниці.

Удари по інфраструктурі РФ

Нагадаємо, останнім часом ударні безпілотники системно нищать логістику та енергетичну інфраструктуру ворога.

Зокрема, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", що є критично важливою для забезпечення окупаційних військ.