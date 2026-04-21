Дроны атаковали военную инфраструктуру в Ростовской области РФ (фото)

Ударные беспилотники атаковали военную и транспортную инфраструктуру в нескольких местах в Ростовской области РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Отмечается, что ночью дроны совершили атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области РФ вблизи расположения воинских частей.
По словам очевидцев, взрывы прогремели в Новочеркасске и близлежащих населенных пунктах. В частности, зафиксирован удар в районе железной дороги в поселке Персиановский Октябрьского района.
Известно, что примерно в 1,6 километра от места взрыва находится воинская часть №22179, а на расстоянии около 800 метров ранее размещалась ремонтно-эксплуатационная часть №3658. Функционирует ли она там сейчас - неизвестно.
В результате атаки на станции "Лихая" возникли существенные задержки движения поездов. Пассажиры в местных чатах подтверждали временное прекращение движения.
Губернатор области Юрий Слюсарь заявил, что якобы было "сбито и уничтожено более 40 беспилотников". Вместе с тем он признал, что зафиксированы нарушения в работе контактной сети железной дороги.
Напомним, в последнее время ударные беспилотники системно уничтожают логистику и энергетическую инфраструктуру врага.
В частности, недавно Генеральный штаб ВСУ уже подтверждал успешное поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является критически важной для обеспечения оккупационных войск.
Кроме того, украинские дроны демонстрируют способность наносить удары на расстоянии более тысячи километров. Так, недавно в Каспийском море были поражены две российские буровые платформы, которые враг использовал для добычи ресурсов и поддержки своего военного потенциала.
Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Силы обороны не будут прекращать удары по российским нефтебазам, поскольку это непосредственно ослабляет способность агрессора вести войну.