Дроны атаковали военную инфраструктуру в Ростовской области РФ (фото)

Отмечается, что ночью дроны совершили атаку на объекты железнодорожной инфраструктуры в Ростовской области РФ вблизи расположения воинских частей.

По словам очевидцев, взрывы прогремели в Новочеркасске и близлежащих населенных пунктах. В частности, зафиксирован удар в районе железной дороги в поселке Персиановский Октябрьского района.

Известно, что примерно в 1,6 километра от места взрыва находится воинская часть №22179, а на расстоянии около 800 метров ранее размещалась ремонтно-эксплуатационная часть №3658. Функционирует ли она там сейчас - неизвестно.

В результате атаки на станции "Лихая" возникли существенные задержки движения поездов. Пассажиры в местных чатах подтверждали временное прекращение движения.

Губернатор области Юрий Слюсарь заявил, что якобы было "сбито и уничтожено более 40 беспилотников". Вместе с тем он признал, что зафиксированы нарушения в работе контактной сети железной дороги.

Напомним, в последнее время ударные беспилотники системно уничтожают логистику и энергетическую инфраструктуру врага.

В частности, недавно Генеральный штаб ВСУ уже подтверждал успешное поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является критически важной для обеспечения оккупационных войск.