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Дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі

09:26 25.07.2026 Сб
2 хв
У мережі публікують кадри пожежі
aimg Тетяна Степанова
Фото: дрони атакували склад Wildberries у Єкатеринбурзі (Getty Images)

Вранці 25 липня українські дрони знову атакували склад маркетплейсу Wildberries у Росії. Цього разу - у Єкатеринбурзі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

Як повідомляється, дрони почали бити по складу Wildberries у Єкатеринбурзі вранці.

Наскільки вдалою була атака, поки невідомо. Над місцем влучання здіймається стовп диму. У мережі публікують кадри пожежі.

Також повідомляється, що приліт був по парковці.

Відстань від України до Єкатеринбурга - приблизно 1750 км.

Водночас командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді повідомив, що, окрім сьогоднішньої атаки, українські дрони вже атакували 6 складів Wildberries:

  • "Електросталь", Московська обл.;
  • "Краснодар", Краснодарський край;
  • Невинномисськ", Ставропольський край;
  • "Шушари", Санкт-Петербург;
  • "Уткина Заводь", Санкт-Петербург;
  • "Сімферополь", Сімферополь, АР Крим.

Удари ЗСУ по Wildberries

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що успішні далекобійні удари Сил оборони України по складах російського інтернет-гіганта Wildberries завдають відчутного удару по економіці РФ. Прямі збитки від цих атак можуть сягати 2 мільярдів доларів.

Зокрема, 18 липня у росіян "згоріли покупки" на складі Wildberries під Москвою після атаки дронів - пожежу було видно за кілька десятків кілометрів.

Вночі 22 липня російський Краснодар опинився під атакою безпілотників. На території логістичного центру Wildberries спалахнула масштабна пожежа.

Тієї ж ночі дрони вдарили по логістичному центру Wildberries у Невинномиську Ставропольського краю. Там також зафіксували потужну пожежу, факт атки підтвердила місцева влада.

Пізніше оприлюднили перші супутникові фото пожеж на складах Wildberries, які дають змогу оцінити масштаби наслідків ударів українських безпілотників.

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Російська ФедераціяЕкатеринбургВійна в УкраїніАтака дронів