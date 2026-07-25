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Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

09:26 25.07.2026 Сб
2 мин
В сети публикуют кадры пожара
aimg Татьяна Степанова
Фото: дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге (Getty Images)

Утром 25 июля украинские дроны снова атаковали склад маркетплейса Wildberries в России. На этот раз - в Екатеринбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы.

Как сообщается, дроны начали избивать по складу Wildberries в Екатеринбурге утром.

Насколько удачной была атака, пока неизвестно. Над местом попадания поднимается столб дыма. В сети публикуют кадры пожара.

Также сообщается, что прилет был по парковке.

Расстояние от Украины до Екатеринбурга - примерно 1750 км.

В то же время командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди сообщил, что, кроме сегодняшней атаки, украинские дроны уже атаковали 6 склад Wildberries:

  • "Электросталь", Московская обл.;
  • "Краснодар", Краснодарский край;
  • Невинномысск", Ставропольский край;
  • "Шушары", Санкт-Петербург;
  • "Уткина Заводь", Санкт-Петербург;
  • "Симферополь", Симферополь, АР Крым.

Удары ВСУ по Wildberries

Напомним, ранее мы сообщали, что успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по складах российского интернет-гиганта Wildberries наносят ощутимый удар по экономике РФ. Прямой ущерб от этих атак может достигать 2 миллиардов долларов.

В частности, 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Ночью 22 июля российский Краснодар оказался под атакой беспилотников . На территории логистического центра Wildberries разгорелся масштабный пожар.

В ту же ночь дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. Там также зафиксировали мощный пожар, факт атки подтвердили местные власти.

Позже обнародовали первые спутниковые фото пожаров на складах Wildberries, позволяющие оценить масштабы последствий ударов украинских беспилотников.

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