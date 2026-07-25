Дроны атаковали склад Wildberries в Екатеринбурге

Удары ВСУ по Wildberries

Напомним, ранее мы сообщали, что успешные дальнобойные удары Сил обороны Украины по складах российского интернет-гиганта Wildberries наносят ощутимый удар по экономике РФ. Прямой ущерб от этих атак может достигать 2 миллиардов долларов.

В частности, 18 июля у россиян "сгорели покупки" на складе Wildberries под Москвой после атаки дронов - пожар был виден за несколько десятков километров.

Ночью 22 июля российский Краснодар оказался под атакой беспилотников . На территории логистического центра Wildberries разгорелся масштабный пожар.

В ту же ночь дроны ударили по логистическому центру Wildberries в Невинномыске Ставропольского края. Там также зафиксировали мощный пожар, факт атки подтвердили местные власти.

Позже обнародовали первые спутниковые фото пожаров на складах Wildberries, позволяющие оценить масштабы последствий ударов украинских беспилотников.