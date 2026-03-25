Дрони атакували з шести напрямків, є влучання: як ППО відбила нічний удар РФ

Обстріли України

Наадаємо, вночі 25 березня російські війська здійснили чергову цілеспрямовану атаку на критичну інфраструктуру України. Під ударом опинився енергетичний об'єкт у Чернігівському районі.

У результаті без світла залишилися близько 150 тисяч споживачів.

Також внаслідок вечірнього удару ворожого дрона на півдні Одещини пошкоджено житловий будинок, є постраждала і, ймовірно, ще одна людина під завалами.

Окрім того, російські окупанти з 23 березня до вечора 24 березня атакували Україну безпілотниками. Також минулої ночі ворог використовував для удару по Україні ракети.

За інформацією Повітряних сил, з вечора 23 березня окупанти запустили по Україні майже 1000 ударних безпілотників.

Під час денної атаки ворог вдарив по мирних містах у західній частині України. У Львові були "прильоти" по житлових будинках. При цьому в Івано-Франківську росіяни обстріляли центр, пошкоджено два пологові будинки.

Українським захисникам з 9 ранку 24 червня вдалося збити 541 російський безпілотник.