RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Дроны атаковали с шести направлений, есть попадания: как ПВО отразила ночной удар РФ

08:55 25.03.2026 Ср
2 мин
Сколько вражеских беспилотников удалось уничтожить?
aimg Татьяна Степанова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 121 российский дрон (Виталий Носач, РБК-Украина)

В ночь на 25 марта Россия атаковала Украину 147 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

По данным военных, с 19:00 24 марта россияне атаковали 147 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Более 80 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Обстрелы Украины

Наадаємо, ночью 25 марта российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказался энергетический объект в Черниговском районе.

В результате без света остались около 150 тысяч потребителей.

Также в результате вечернего удара вражеского дрона на юге Одесской области поврежден жилой дом, есть пострадавшая и, вероятно, еще один человек под завалами.

Кроме того, российские оккупанты с 23 марта до вечера 24 марта атаковали Украину беспилотниками. Также минувшей ночью враг использовал для удара по Украине ракеты.

По информации Воздушных сил, с вечера 23 марта оккупанты запустили по Украине почти 1000 ударных беспилотников.

Во время дневной атаки враг ударил по мирным городам в западной части Украины. Во Львове были "прилеты" по жилым домам. При этом в Ивано-Франковске россияне обстреляли центр, повреждены два роддома.

Украинским защитникам с 9 утра 24 июня удалось сбить 541 российский беспилотник.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
