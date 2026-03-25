Дроны атаковали с шести направлений, есть попадания: как ПВО отразила ночной удар РФ

По данным военных, с 19:00 24 марта россияне атаковали 147 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.

Более 80 из запущенных дронов - "Шахеды".

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.