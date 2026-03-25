Дроны атаковали с шести направлений, есть попадания: как ПВО отразила ночной удар РФ

В ночь на 25 марта Россия атаковала Украину 147 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
По данным военных, с 19:00 24 марта россияне атаковали 147 ударными дронами типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и беспилотниками других типов по направлениям: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Приморско-Ахтарск - РФ, Гвардейское - ТОТ АР Крым.
Более 80 из запущенных дронов - "Шахеды".
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбит/подавлен 121 вражеский беспилотник типа Shahed, "Гербера", "Италмас" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 24 ударных беспилотников на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 3 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских дронов. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.
Наадаємо, ночью 25 марта российские войска совершили очередную целенаправленную атаку на критическую инфраструктуру Украины. Под ударом оказался энергетический объект в Черниговском районе.
В результате без света остались около 150 тысяч потребителей.
Также в результате вечернего удара вражеского дрона на юге Одесской области поврежден жилой дом, есть пострадавшая и, вероятно, еще один человек под завалами.
Кроме того, российские оккупанты с 23 марта до вечера 24 марта атаковали Украину беспилотниками. Также минувшей ночью враг использовал для удара по Украине ракеты.
По информации Воздушных сил, с вечера 23 марта оккупанты запустили по Украине почти 1000 ударных беспилотников.
Во время дневной атаки враг ударил по мирным городам в западной части Украины. Во Львове были "прилеты" по жилым домам. При этом в Ивано-Франковске россияне обстреляли центр, повреждены два роддома.
