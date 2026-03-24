Росія атакувала Україну майже тисячею дронів за добу: скільки вдалось збити

У вівторок, 24 березня, Росія запустила майже тисячу ударних безпілотників по Україні. Захисникам неба вдалося знищити більшу частину ворожих цілей у багатьох областях країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні Сили ЗСУ .

Станом на вечір 24 березня було збито або подавлено засобами РЕБ 541 ворожий безпілотник.

Масштаби та географія атаки

Ворог атакував хвилями, починаючи з вечора 23 березня. Тільки протягом світлової пори дня 24 березня у повітряний простір України залетіло понад 550 ударних дронів. Росіяни запускали не лише звичні Shahed, а й апарати типу "Гербера" та інші моделі БпЛА.

Найбільшу кількість цілей зафіксували на північному напрямку. Дрони залітали через Чернігівську та Сумську області, після чого розліталися по всій країні. Під ударом опинилися такі регіони:

Київщина та Полтавщина;

Миколаївщина та Вінниччина;

Області заходу України - від Хмельницького до Львова.

Для відбиття нападу військові задіяли всі наявні ресурси. До знищення ворожих об'єктів залучили пілотовану авіацію, зенітні дрони, підрозділи радіоелектронної боротьби (РЕБ) та наземні системи протиповітряної оборони.

Попри ефективну роботу захисників, уникнути наслідків не вдалося. У Повітряних силах підтвердили 15 фактів влучань у різних частинах країни.

"Захисники українського неба роблять усе можливе, аби максимально ефективно відбивати повітряні атаки ворога", - зазначили у відомстві.