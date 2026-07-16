Дрони атакували російський Енгельс: в районі авіабази пожежа

У ніч на 16 липня і вранці цього дня місто Енгельс Саратовської області РФ зазнало атаки дронів. Після серії вибухів у районі місцевого аеропорту виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали та OSINT-пабліки.

Приблизно о 01:47 губернатор Саратовської області Роман Бусаргін написав у себе в соцмережах, що від Міноборони Росії надійшла інформація про загрозу застосування дронів для регіону.

Вже починаючи з 02:30 у соцмережах почали поширюватися відео, на яких росіяни фіксували дрони та скаржилися на вибухи в Енгельсі. Станом на 04:20 атака продовжується.

Як писали паблік, після серії вибухів в Енгельсі спостерігалися перебої зі світлом. Крім того, в одному місці нібито в районі житлових будинків виникла пожежа. Причина, попередньо, у роботі ППО, яка збивала цілі просто над будинками. Але достовірність цієї інформації про пожежу поки що під питанням.

При цьому під ранок OSINT-паблік повідомили, що після атаки дронів в районі місцевого аеропорту "Енгельс-2" виник стовп диму та фіксувалася пожежа.

Місцева влада інформацію про наслідки поки що ніяк не коментувала.