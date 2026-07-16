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Дроны атаковали российский Энгельс: в районе авиабазы пожар

04:35 16.07.2026 Чт
1 мин
Что известно об атаке дронов по Энгельсу?
aimg Эдуард Ткач
Дроны атаковали российский Энгельс: в районе авиабазы пожар Фото: местные власти инцидент пока не комментировали (росСМИ)
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В ночь на 16 июля и утром этого дня город Энгельс Саратовской области РФ подвергся атаке дронов. После серии взрывов в районе местного аэропорта возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы и OSINT-паблики.

Примерно в 01:47 губернатор Саратовской области Роман Бусаргин написал у себя в соцсетях, что от Минобороны России поступила информация об угрозе применения дронов для региона.

Уже начиная с 02:30 в соцсетях начали распространятся видео, на которых россияне фиксировали дроны и жаловались на взрывы в Энгельсе. По состоянию на 04:20 атака продолжается.

Как писали паблики, после серии взрывов в Энгельсе наблюдались перебои со светом. Кроме того, в одном месте якобы в районе жилых домов возник пожар. Причина, предварительно, в работе ПВО, которая сбивала цели прямо над домами. Но достоверность этой информации о пожаре пока под вопросом.

При этом под утро OSINT-паблики сообщили, что после атаки дронов в районе местного аэропорта "Энгельс-2" возник столб дыма и фиксировался пожар.

Местные власти информацию о последствиях пока никак не комментировали.

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