Дрони атакували Полтавську громаду, міська влада розповіла про наслідки

02:18 23.05.2026 Сб
1 хв
Яка ситуація зараз у місті та чи є постраждалі?
aimg Катерина Коваль
Фото: вибухова хвиля вибила вікна в частині будівель (facebook.com/dsns.gov.ua)

Внаслідок атаки ворожих безпілотників по Полтавській громаді виникла пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал секретаря Полтавської міської ради Катерину Ямщикову.

Що відомо

Вибухова хвиля вибила вікна в адміністративних будівлях та у житловому фонді. Постраждалих немає.

На місці пожежі працюють профільні служби спільно з оперативними підрозділами. Інформація про масштаби пошкоджень уточнюється.

До міських лікарень звернень не надходило.

Мешканців, чиє майно пошкоджено внаслідок удару або вибухової хвилі, просять повідомити екстрені служби або міську оперативну службу: 15-80.

Удари по українських містах тривають щодня. 21 травня росіяни атакували багатоповерхівки у Дніпрі, спалахнула пожежа, п'ятеро людей постраждали. У ніч на 20 травня під ударами опинилися Дніпро, Одеса, Харків та Сумщина.

В Одесі після удару провели унікальну операцію: зі стіни 15-го поверху дістали "Шахед", який застряг і не розірвався.

