Дроны атаковали Полтавскую общину, городские власти рассказали о последствиях

Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре, вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумская область.

В Одессе после удара провели уникальную операцию: из стены 15-го этажа достали "Шахед", который застрял и не разорвался.