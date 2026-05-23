Дроны атаковали Полтавскую общину, городские власти рассказали о последствиях

02:18 23.05.2026 Сб
Какая ситуация сейчас в городе и есть ли пострадавшие?
aimg Екатерина Коваль
Фото: взрывная волна выбила окна в части зданий (facebook.com/dsns.gov.ua)

В результате атаки вражеских беспилотников по Полтавской громаде возник пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал секретаря Полтавского городского совета Екатерину Ямщикову.

Что известно

Взрывная волна выбила окна в административных зданиях и в жилом фонде. Пострадавших нет.

На месте пожара работают профильные службы совместно с оперативными подразделениями. Информация о масштабах повреждений уточняется.

В городские больницы обращений не поступало.

Жителей, чье имущество повреждено в результате удара или взрывной волны, просят сообщить в экстренные службы или городскую оперативную службу: 15-80.

Удары по украинским городам продолжаются ежедневно. 21 мая россияне атаковали многоэтажки в Днепре, вспыхнул пожар, пять человек пострадали. В ночь на 20 мая под ударами оказались Днепр, Одесса, Харьков и Сумская область.

В Одессе после удара провели уникальную операцию: из стены 15-го этажа достали "Шахед", который застрял и не разорвался.

