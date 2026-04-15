Дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкортостані: що відомо

У середу, 15 квітня, дрони атакували нафтохімічні підприємства у російській республіці Башкортостан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

За інформацією Коваленка, під атакою дронів опинилося місто Стерлітамак. Це один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ.

Там, зокрема, знаходиться Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє іонол - присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

Також у місті розташовані інші підприємства, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.

Фото: дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкорстані (t.me/akovalenko)

Глава регіону Радій Хабіров заявив, що ППО нібито збила декілька дронів над промисловою зоною Стерлітамака. Уламки впали на територію одного з підприємств.

"Уламки впали на територію одного з підприємств. Усі служби працюють на місці, гасять пожежу, що виникла. З’ясовуємо подробиці", - написав він у Telegram.