Головна » Новини » Війна в Україні

Дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкортостані: що відомо

12:03 15.04.2026 Ср
Чим ці підприємства забезпечують армію РФ?
aimg Тетяна Степанова
Дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкортостані: що відомо Фото: дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкортостані (росЗМІ)

У середу, 15 квітня, дрони атакували нафтохімічні підприємства у російській республіці Башкортостан.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram керівника Центру протидії дезінформації РНБО України Андрія Коваленка.

За інформацією Коваленка, під атакою дронів опинилося місто Стерлітамак. Це один з центрів хімічної та нафтохімічної промисловості РФ.

Там, зокрема, знаходиться Стерлітамацький нафтохімічний завод, який виробляє іонол - присадку до авіаційного пального та мастил для військової техніки.

Також у місті розташовані інші підприємства, які забезпечують важливі компоненти до авіаційної та ракетної техніки, зокрема для виробництва вибухових речовин, порохів, боєприпасів.

Фото: дрони атакували нафтохімічні підприємства у російському Башкорстані (t.me/akovalenko)

Глава регіону Радій Хабіров заявив, що ППО нібито збила декілька дронів над промисловою зоною Стерлітамака. Уламки впали на територію одного з підприємств.

"Уламки впали на територію одного з підприємств. Усі служби працюють на місці, гасять пожежу, що виникла. З’ясовуємо подробиці", - написав він у Telegram.

Атаки на нафтову інфраструктуру РФ

Нагадаємо, українські Сили оборони України системно нищать логістику та енергетичну інфраструктуру ворога.

Зокрема, нещодавно Генеральний штаб ЗСУ вже підтверджував успішне ураження нафтоперекачувальної станції "Кримська", що є критично важливою для забезпечення окупаційних військ.

Крім того, українські дрони демонструють здатність завдавати ударів на відстані понад 1000 кілометрів. Так, нещодавно у Каспійському морі було уражено дві російські бурові платформи, які ворог використовував для видобутку ресурсів та підтримки свого воєнного потенціалу.

Попри заклики деяких західних партнерів утримуватися від атак на енергооб'єкти РФ, Україна продовжує реалізацію свого плану.

Як заявив керівник Офісу президента Кирило Буданов, Сили оборони не припинятимуть ударів по російських нафтобазах, оскільки це безпосередньо послаблює спроможність агресора вести війну.

Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Прильоти балістики та сотні дронів у небі: ЗСУ розкрили деталі нічної атаки росіян
Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Не допоміг ні Трамп, ні Путін. Як Орбан програв вибори в Угорщині – репортаж із Будапешта