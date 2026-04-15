Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкортостане: что известно

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

По информации Коваленко, под атакой дронов оказался город Стерлитамак. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ.

Там, в частности, находится Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол - присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники.

Также в городе расположены другие предприятия, которые обеспечивают важные компоненты к авиационной и ракетной технике, в частности для производства взрывчатых веществ, порохов, боеприпасов.

Фото: дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкорстане (t.me/akovalenko)

Глава региона Радий Хабиров заявил, что ПВО якобы сбила несколько дронов над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

"Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникший пожар. Выясняем подробности", - написал он в Telegram.