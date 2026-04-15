Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкортостане: что известно

12:03 15.04.2026 Ср
Чем эти предприятия обеспечивают армию РФ?
aimg Татьяна Степанова
Дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкортостане: что известно Фото: дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкортостане (росСМИ)

В среду, 15 апреля, дроны атаковали нефтехимические предприятия в российской республике Башкортостан.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрея Коваленко.

По информации Коваленко, под атакой дронов оказался город Стерлитамак. Это один из центров химической и нефтехимической промышленности РФ.

Там, в частности, находится Стерлитамакский нефтехимический завод, который производит ионол - присадку к авиационному топливу и маслам для военной техники.

Также в городе расположены другие предприятия, которые обеспечивают важные компоненты к авиационной и ракетной технике, в частности для производства взрывчатых веществ, порохов, боеприпасов.

Фото: дроны атаковали нефтехимические предприятия в российском Башкорстане (t.me/akovalenko)

Глава региона Радий Хабиров заявил, что ПВО якобы сбила несколько дронов над промышленной зоной Стерлитамака. Обломки упали на территорию одного из предприятий.

"Обломки упали на территорию одного из предприятий. Все службы работают на месте, тушат возникший пожар. Выясняем подробности", - написал он в Telegram.

Атаки на нефтяную инфраструктуру РФ

Напомним, украинские Силы обороны Украины системно уничтожают логистику и энергетическую инфраструктуру врага.

В частности, недавно Генеральный штаб ВСУ уже подтверждал успешное поражение нефтеперекачивающей станции "Крымская", которая является критически важной для обеспечения оккупационных войск.

Кроме того, украинские дроны демонстрируют способность наносить удары на расстоянии более 1000 километров. Так, недавно в Каспийском море были поражены две российские буровые платформы, которые враг использовал для добычи ресурсов и поддержки своего военного потенциала.

Несмотря на призывы некоторых западных партнеров воздерживаться от атак на энергообъекты РФ, Украина продолжает реализацию своего плана.

Как заявил руководитель Офиса президента Кирилл Буданов, Силы обороны не будут прекращать удары по российским нефтебазам, поскольку это непосредственно ослабляет способность агрессора вести войну.

Российская Федерация Война в Украине Атака дронов
Прилеты баллистики и сотни дронов в небе: ВСУ раскрыли детали ночной атаки россиян
Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Не помог ни Трамп, ни Путин. Как Орбан проиграл выборы в Венгрии – репортаж из Будапешта