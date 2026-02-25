Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ: спалахнула пожежа

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, 23 лютого далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію поблизу Альмет’євська в Татарстані.

Об’єкт приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її і готує до експорту. Крім того, станція є важливим вузлом для нафтопроводу "Дружба", через який транспортується сировина, зокрема і до Європи.

Під час удару пролунало щонайменше шість вибухів, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось, що зайнялися резервуари з нафтою.

Пожежу також було зафіксовано на супутникових знімках, зроблених зранку 24 лютого.

Це була друга атака на Татарстан за останні дні. Зокрема, 21 лютого у російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Також 17 лютого у Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.

Крім того, ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.