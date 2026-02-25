Дроны атаковали химзавод в Смоленской области РФ: вспыхнул пожар

Атаки дронов в России

Напомним, 23 февраля дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию вблизи Альметьевска в Татарстане.

Объект принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к экспорту. Кроме того, станция является важным узлом для нефтепровода "Дружба", через который транспортируется сырье, в том числе и в Европу.

Во время удара прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, после чего на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что загорелись резервуары с нефтью.

Пожар также был зафиксирован на спутниковых снимках, сделанных утром 24 февраля.

Это была вторая атака на Татарстан за последние дни. В частности, 21 февраля в российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.

Также 17 февраля в Краснодарском крае местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов неизвестных дронов.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.