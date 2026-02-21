У Татарстані невідомі "Шахеди" зірвали "масляні гуляння"
У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви російської влади та керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.
Що відомо про атаку
За словами Коваленка, у місцевих пабліках з’явилася інформація про вибухи в Татарстані. Він зазначив, що "Шахеди" атакують регіон, і додав, що Татарстан міг би бути окремим суб’єктом, багатим на ресурси, однак "обрав свій шлях".
Заяви російської сторони
Глава Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова повідомила про спробу масованої атаки безпілотників на виробничі об’єкти. За її словами, сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби працюють у посиленому режимі.
Місцевих жителів закликали не перебувати на відкритому просторі та триматися подалі від вікон. Через загрозу атак безпілотників у Казані ухвалили рішення скасувати всі масляні гуляння, заплановані на цей день.
Наразі офіційної інформації про наслідки атаки або можливі пошкодження немає.
Інші атаки на РФ
Нагадаємо, нещодавно в Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.
Згодом офіційно підтвердили займання на Ільському нафтопереробному заводі - під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, що спричинило масштабну пожежу.
Також у ніч із 10 на 11 лютого в Волгограді пролунали вибухи. Місцеві жителі заявляли про атаку безпілотників, а в мережі публікували відео сильної пожежі після удару. Повідомлялося, що ціллю став місцевий НПЗ.
Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 11 лютого Сили оборони України завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу, який використовується для забезпечення російських окупаційних військ.