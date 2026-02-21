У Татарстані невідомі "Шахеди" зірвали "масляні гуляння"

У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви російської влади та керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Що відомо про атаку

За словами Коваленка, у місцевих пабліках з’явилася інформація про вибухи в Татарстані. Він зазначив, що "Шахеди" атакують регіон, і додав, що Татарстан міг би бути окремим суб’єктом, багатим на ресурси, однак "обрав свій шлях".



Заяви російської сторони

Глава Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова повідомила про спробу масованої атаки безпілотників на виробничі об’єкти. За її словами, сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби працюють у посиленому режимі.

Місцевих жителів закликали не перебувати на відкритому просторі та триматися подалі від вікон. Через загрозу атак безпілотників у Казані ухвалили рішення скасувати всі масляні гуляння, заплановані на цей день.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки або можливі пошкодження немає.