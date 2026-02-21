ua en ru
У Татарстані невідомі "Шахеди" зірвали "масляні гуляння"

Росія, Субота 21 лютого 2026 12:08
У Татарстані невідомі "Шахеди" зірвали "масляні гуляння" Ілюстративне фото: у Татарстані невідомі "Шахеди" зірвали "масляні гуляння" (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяви російської влади та керівника Центру протидії дезінформації при РНБО Андрія Коваленка.

Що відомо про атаку

За словами Коваленка, у місцевих пабліках з’явилася інформація про вибухи в Татарстані. Він зазначив, що "Шахеди" атакують регіон, і додав, що Татарстан міг би бути окремим суб’єктом, багатим на ресурси, однак "обрав свій шлях".
У Татарстані невідомі &quot;Шахеди&quot; зірвали &quot;масляні гуляння&quot;

Заяви російської сторони

Глава Альметьєвського району Гюзель Хабутдинова повідомила про спробу масованої атаки безпілотників на виробничі об’єкти. За її словами, сили протиповітряної оборони та засоби радіоелектронної боротьби працюють у посиленому режимі.

Місцевих жителів закликали не перебувати на відкритому просторі та триматися подалі від вікон. Через загрозу атак безпілотників у Казані ухвалили рішення скасувати всі масляні гуляння, заплановані на цей день.

Наразі офіційної інформації про наслідки атаки або можливі пошкодження немає.

Інші атаки на РФ

Нагадаємо, нещодавно в Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.

Згодом офіційно підтвердили займання на Ільському нафтопереробному заводі - під удар потрапив резервуар із нафтопродуктами, що спричинило масштабну пожежу.

Також у ніч із 10 на 11 лютого в Волгограді пролунали вибухи. Місцеві жителі заявляли про атаку безпілотників, а в мережі публікували відео сильної пожежі після удару. Повідомлялося, що ціллю став місцевий НПЗ.

Пізніше Генеральний штаб ЗСУ підтвердив, що в ніч на 11 лютого Сили оборони України завдали удару по Волгоградському нафтопереробному заводу, який використовується для забезпечення російських окупаційних військ.

