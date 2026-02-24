ua en ru
Після атаки СБУ у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника

Росія, Вівторок 24 лютого 2026 13:43
Після атаки СБУ у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ: пожежу видно із супутника Ілюстративне фото: у Татарстані горить ключова нафтостанція РФ (t.me mchs_official)
Автор: Наталія Кава

У Татарстані продовжується сильна пожежа на нафтоперекачувальній станції "Калейкіно". Займання зафіксували на супутниковому знімку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Читайте також: "Дружба" під ударом ЗСУ: як атаки по нафтопроводу б'ють по РФ і чому панікує Орбан

Зазначається, що пожежу було зафіксовано на супутникових знімках, зроблених зранку 24 лютого. Варто зазначити, що це один з ключових вузлів транспортування російської нафти.

Що відомо про удар по станції "Калейкіно"

Раніше РБК-Україна писало, що далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію поблизу Альмет’євська в Татарстані.

Об’єкт приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її і готує до експорту. Крім того, станція є важливим вузлом для нафтопроводу "Дружба", через який транспортується сировина, зокрема і до Європи.

Під час удару пролунало щонайменше шість вибухів, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось, що зайнялися резервуари з нафтою.

Відстань від українського кордону до НПС "Калейкіно" перевищує 1200 кілометрів.
Понад 1200 км від кордону: дрони СБУ вдарили по вузлу нафтопроводу &quot;Дружба&quot; в Татарстані

Варто зауважити, що це була друга атака на Татарстан за останні дні. Зокрема, 21 лютого у російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Окрім того ми писали, що у Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.

