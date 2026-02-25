Дрони атакували хімзавод у Смоленській області РФ: спалахнула пожежа

У ніч на 25 лютого у місті Дорогобуж Смоленської області РФ було неспокійно. Невідомі дрони атакували хімічний завод "ПАТ Дорогобуж".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ASTRA .

До продукції підприємства входить, зокрема, аміачна селітра, компоненти якої можуть мати промислове застосування як у цивільному, так і у військовому секторах.

ПАТ "Дорогобуж" - велике промислове підприємство хімічної галузі в Смоленській області. Воно спеціалізується на виробництві азотних добрив і хімічної продукції.

Відомо, що підприємство вже атакували українські дрони в грудні 2025 року.

Знімки з місця атаки, опубліковані місцевими Telegram-каналами, були зроблені з дороги приблизно за 1,3 км.

За даними аналізу ASTRA, на території хімзаводу "Дорогобуж" зафіксовано пожежу на об'єктах.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, 23 лютого далекобійні безпілотники СБУ атакували головну нафтоперекачувальну станцію поблизу Альмет’євська в Татарстані.

Об’єкт приймає нафту із Західного Сибіру та Поволжя, змішує її і готує до експорту. Крім того, станція є важливим вузлом для нафтопроводу "Дружба", через який транспортується сировина, зокрема і до Європи.

Під час удару пролунало щонайменше шість вибухів, після чого на території об’єкта спалахнула масштабна пожежа. Повідомлялось, що зайнялися резервуари з нафтою.

Пожежу також було зафіксовано на супутникових знімках, зроблених зранку 24 лютого.

Це була друга атака на Татарстан за останні дні. Зокрема, 21 лютого у російському Татарстані повідомили про атаку безпілотників, на тлі чого в Казані скасували масляні гуляння.

Також 17 лютого у Краснодарському краї місцеві жителі повідомляли про атаку безпілотників і пожежу на нафтовому підприємстві. У соцмережах з’явилися численні фото та відео наслідків ударів невідомих дронів.

Крім того, ударні безпілотники атакували хімічне підприємство "Метафракс" у Пермському краї РФ, унаслідок чого сталася пожежа. Відомо, що завод виробляє компоненти вибухівки.