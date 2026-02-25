ua en ru
Ср, 25 февраля Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Дроны атаковали химзавод в Смоленской области РФ: вспыхнул пожар

Смоленская область, Россия, Среда 25 февраля 2026 10:41
UA EN RU
Дроны атаковали химзавод в Смоленской области РФ: вспыхнул пожар Иллюстративное фото: дроны атаковали химзавод "Дорогобуж" в Смоленской области РФ (t.me/mchs_official)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 25 февраля в городе Дорогобуж Смоленской области РФ было неспокойно. Неизвестные дроны атаковали химический завод "ПАО Дорогобуж".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ASTRA.

Читайте также: После атаки СБУ в Татарстане горит ключевая нефтестанция РФ: пожар видно со спутника

По данным анализа ASTRA, на территории химзавода "Дорогобуж" зафиксирован пожар на объектах.

Фото: в Смоленской области РФ пылает химзавод "Дорогобуж" после атаки дронов (ASTRA)

Снимки с места атаки, опубликованные местными Telegram-каналами, были сделаны с дороги примерно в 1,3 км.

Известно, что предприятие уже атаковали украинские дроны в декабре 2025 года.

ПАО "Дорогобуж" - крупное промышленное предприятие химической отрасли в Смоленской области. Оно специализируется на производстве азотных удобрений и химической продукции.

В продукцию предприятия входит, в частности, аммиачная селитра, компоненты которой могут иметь промышленное применение как в гражданском, так и в военном секторах.

Атаки дронов в России

Напомним, 23 февраля дальнобойные беспилотники СБУ атаковали главную нефтеперекачивающую станцию вблизи Альметьевска в Татарстане.

Объект принимает нефть из Западной Сибири и Поволжья, смешивает ее и готовит к экспорту. Кроме того, станция является важным узлом для нефтепровода "Дружба", через который транспортируется сырье, в том числе и в Европу.

Во время удара прозвучало по меньшей мере шесть взрывов, после чего на территории объекта вспыхнул масштабный пожар. Сообщалось, что загорелись резервуары с нефтью.

Пожар также был зафиксирован на спутниковых снимках, сделанных утром 24 февраля.

Это была вторая атака на Татарстан за последние дни. В частности, 21 февраля в российском Татарстане сообщили об атаке беспилотников, на фоне чего в Казани отменили масленичные гуляния.

Также 17 февраля в Краснодарском крае местные жители сообщали об атаке беспилотников и пожаре на нефтяном предприятии. В соцсетях появились многочисленные фото и видео последствий ударов неизвестных дронов.

Кроме того, ударные беспилотники атаковали химическое предприятие "Метафракс" в Пермском крае РФ, в результате чего произошел пожар. Известно, что завод производит компоненты взрывчатки.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Смоленск Война в Украине Атака дронов
Новости
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Трамп сделал заявление об Украине во время обращения к Конгрессу
Аналитика
Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ
РБК-Украинаинформационное агентство Еще год войны или шанс на мир? Как Украина встречает 4-ю годовщину вторжения РФ