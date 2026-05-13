Дрони атакували газопереробний завод РФ за 1675 км від українського кордону

За словами російського чиновника, атака сталася 13 травня. Він стверджує, що всі безпілотники нібито були збиті або знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби.

"Сьогодні, 13 травня, було відбито атаку БПЛА ЗСУ на АГПЗ. Усі ворожі літальні апарати збито або знешкоджено засобами РЕБ", - написав Бабушкін.

Водночас він визнав, що уламки дронів спричинили загоряння на території підприємства. За даними російського МНС, пожежу планують ліквідувати протягом кількох годин.

Російська влада також заявила, що загрози забруднення повітря для Астрахані нібито немає, а серед працівників заводу обійшлося без жертв і постраждалих.

Астраханський газопереробний завод є одним із ключових підприємств газової галузі РФ. Він розташований неподалік Каспійського моря та займається переробкою природного газу й газового конденсату.

Інші далекобійні удари України

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня дрони СБУ атакували нафтову інфраструктуру поблизу Пермі - тоді удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція, яка забезпечує подачу нафти на Пермський НПЗ. Після атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.