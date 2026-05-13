Обстріл України Суд щодо Єрмака Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

Дрони атакували газопереробний завод РФ за 1675 км від українського кордону

19:32 13.05.2026 Ср
2 хв
Влада звітує про "успішне збиття", але пожежа на заводі каже про інше
aimg Марія Науменко
Фото: російський рятувальник (t.me/mchs_official)

У Росії поскаржились на атаку безпілотників на Астраханський газопереробний завод, розташований поблизу Каспійського моря за приблизно 1675 км від українського кордону.

За словами російського чиновника, атака сталася 13 травня. Він стверджує, що всі безпілотники нібито були збиті або знешкоджені засобами радіоелектронної боротьби.

"Сьогодні, 13 травня, було відбито атаку БПЛА ЗСУ на АГПЗ. Усі ворожі літальні апарати збито або знешкоджено засобами РЕБ", - написав Бабушкін.

Водночас він визнав, що уламки дронів спричинили загоряння на території підприємства. За даними російського МНС, пожежу планують ліквідувати протягом кількох годин.

Російська влада також заявила, що загрози забруднення повітря для Астрахані нібито немає, а серед працівників заводу обійшлося без жертв і постраждалих.

Астраханський газопереробний завод є одним із ключових підприємств газової галузі РФ. Він розташований неподалік Каспійського моря та займається переробкою природного газу й газового конденсату.

Інші далекобійні удари України

Нагадаємо, у ніч на 29 квітня дрони СБУ атакували нафтову інфраструктуру поблизу Пермі - тоді удару зазнала лінійна виробничо-диспетчерська станція, яка забезпечує подачу нафти на Пермський НПЗ. Після атаки на об’єкті спалахнула масштабна пожежа.

Крім того, у ніч на 7 травня "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" вдруге за вісім днів опинився під атакою безпілотників.

Уже наступної ночі, 8 травня, СБУ заявила про третій удар - цього разу по самому НПЗ та нафтоперекачувальній станції "Перм".

