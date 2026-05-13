Война в Украине

Дроны атаковали газоперерабатыввающий завод РФ в 1675 км от украинской границы

19:32 13.05.2026 Ср
2 мин
Власти отчитываются об "успешном сбивании", но пожар на заводе говорит о другом
aimg Мария Науменко
Фото: российский спасатель (t.me/mchs_official)

В России пожаловались на атаку беспилотников на Астраханский газоперерабатывающий завод, расположенный вблизи Каспийского моря примерно в 1675 км от украинской границы.

По словам российского чиновника, атака произошла 13 мая. Он утверждает, что все беспилотники якобы были сбиты или обезврежены средствами радиоэлектронной борьбы.

"Сегодня, 13 мая, была отражена атака БПЛА ВСУ на АГПЗ. Все вражеские летательные аппараты сбиты или обезврежены средствами РЭБ", - написал Бабушкин.

При этом он признал, что обломки дронов вызвали возгорание на территории предприятия. По данным российского МЧС, пожар планируют ликвидировать в течение нескольких часов.

Российские власти также заявили, что угрозы загрязнения воздуха для Астрахани якобы нет, а среди работников завода обошлось без жертв и пострадавших.

Астраханский газоперерабатывающий завод является одним из ключевых предприятий газовой отрасли РФ. Он расположен недалеко от Каспийского моря и занимается переработкой природного газа и газового конденсата.

Другие дальнобойные удары Украины

Напомним, в ночь на 29 апреля дроны СБУ атаковали нефтяную инфраструктуру вблизи Перми - тогда удару подверглась линейная производственно-диспетчерская станция, которая обеспечивает подачу нефти на Пермский НПЗ. После атаки на объекте вспыхнул масштабный пожар.

Кроме того, в ночь на 7 мая "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" второй раз за восемь дней оказался под атакой беспилотников.

Уже следующей ночью, 8 мая, СБУ заявила о третьем ударе - на этот раз по самому НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Пермь".

