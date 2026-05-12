ua en ru
Вт, 12 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Україна атакувала газові об'єкти РФ за 1500 кілометрів від кордону, - Зеленський

20:16 12.05.2026 Вт
2 хв
Як саме Україна покарала ворога за нові атаки та куди долетіла відповідь?
aimg Марія Науменко
Україна атакувала газові об'єкти РФ за 1500 кілометрів від кордону, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (facebook.com)
Обирайте перевірене - додайте РБК-Україна до улюблених джерел у Google

Україна завдала ударів по об’єктах російської газової промисловості в Оренбурзькій області РФ, яка розташована більш ніж за 1500 кілометрів від українського кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського під час вечірнього відеозвернення.

Читайте також: Україна тримає позиції, у нас є карти, - Сибіга

За словами президента, йдеться про "далекобійні санкції" у відповідь на російські удари по Україні.

"Зокрема, регіон Оренбурга: більш ніж півтори тисячі кілометрів від України, об’єкти російської газової промисловості. Україна говорила про те, що будемо діяти дзеркально у відповідь Росії", - заявив Зеленський.

Президент наголосив, що раніше Україна пропонувала припинення вогню, однак після кількох днів відносної тиші Росія знову почала атаки дронами та авіабомбами.

"На жаль, після відносної тиші протягом трьох днів знов удари "Шахедів", знову авіабомби. Фронтова активність залишається високою. Тому відповідаємо", - зазначив глава держави.

Водночас Зеленський підкреслив, що Україна продовжує працювати із міжнародними партнерами для досягнення дипломатичного врегулювання війни.

"Продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб дотиснути до дипломатії - дотиснути до миру, як би це не було складно", - додав президент.

Як повідомляло РБК-Україна, після оголошення Росією триденного "перемир'я" Україна вже готувалась до нових атак. Зеленський попереджав, що РФ не демонструє реального бажання зупинити війну.

Тим часом, за даними РБК-Україна, внаслідок нічної атаки загорілись дитячий садочок та залізнична інфраструктура. Є загиблі та поранені в різних регіонах після масованої атаки.

Після атаки президент Володимир Зеленський та глава МЗС Андрій Сибіга заявили, що Україна діятиме "дзеркально" у відповідь на дії РФ.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Володимир Зеленський Російська Федерація Україна Оренбург
Новини
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Підозра Єрмаку: що говорять на Банковій, у Верховній Раді та західних посольствах
Аналітика
Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай
Сергій Новіковредактор стрічки новин Нафта в обхід санкцій: як швейцарський трейдер може бути пов'язаний з РФ через Дубай