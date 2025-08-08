UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Дональд Трамп Війна в Україні

Дрон вдарив по підприємству: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу у Харкові

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

У Харкові внаслідок російської атаки дронами виникла пожежа на підприємстві у Салтівському районі міста, постраждали двоє людей. Рятувальники показали кадри наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

За даними рятувальників, увечері 7 серпня, близько 23:55, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Ціллю стало цивільне підприємство в Салтівському районі міста.

Внаслідок удару загорілася чотириповерхова офісна будівля. Вогонь охопив конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 квадратних метрів.

Постраждали двоє цивільних - чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Обоє зазнали гострої стресової реакції.

До гасіння пожежі залучили 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Вогонь було ліквідовано.

 

Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)

Обстріл України 8 серпня

Нагадаємо, пізно ввечері, 7 серпня, у Харкові пролунали вибухи. У цей час місто атакували ворожі безпілотники.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Також сьогодні вночі було гучно й в Одеській області. Унаслідок атаки дронів на Одеський район травмувалася одна людина, пошкоджено будівлю каналізаційно-насосної станції. У передмісті через падіння уламків загорілася суха трава.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХарківВійна в УкраїніДрони