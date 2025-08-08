Дрон вдарив по підприємству: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу у Харкові

Обстріл України 8 серпня

Нагадаємо, пізно ввечері, 7 серпня, у Харкові пролунали вибухи. У цей час місто атакували ворожі безпілотники.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Також сьогодні вночі було гучно й в Одеській області. Унаслідок атаки дронів на Одеський район травмувалася одна людина, пошкоджено будівлю каналізаційно-насосної станції. У передмісті через падіння уламків загорілася суха трава.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.