Дрон ударил по предприятию: спасатели показали последствия вражеского обстрела в Харькове

Обстрел Украины 8 августа

Напомним, поздно вечером, 7 августа, в Харькове прогремели взрывы. В это время город атаковали вражеские беспилотники.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

Также сегодня ночью было шумно и в Одесской области. В результате атаки дронов на Одесский район травмировался один человек, повреждено здание канализационно-насосной станции. В пригороде из-за падения обломков загорелась сухая трава.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.