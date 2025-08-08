Дрон вдарив по підприємству: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу у Харкові

У Харкові внаслідок російської атаки дронами виникла пожежа на підприємстві у Салтівському районі міста, постраждали двоє людей. Рятувальники показали кадри наслідків удару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС .

До гасіння пожежі залучили 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Вогонь було ліквідовано.

Постраждали двоє цивільних - чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Обоє зазнали гострої стресової реакції.

Внаслідок удару загорілася чотириповерхова офісна будівля. Вогонь охопив конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 квадратних метрів.

За даними рятувальників, увечері 7 серпня, близько 23:55, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Ціллю стало цивільне підприємство в Салтівському районі міста.

Обстріл України 8 серпня

Нагадаємо, пізно ввечері, 7 серпня, у Харкові пролунали вибухи. У цей час місто атакували ворожі безпілотники.

Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.

Також сьогодні вночі було гучно й в Одеській області. Унаслідок атаки дронів на Одеський район травмувалася одна людина, пошкоджено будівлю каналізаційно-насосної станції. У передмісті через падіння уламків загорілася суха трава.

Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.