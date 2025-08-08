Дрон вдарив по підприємству: рятувальники показали наслідки ворожого обстрілу у Харкові
У Харкові внаслідок російської атаки дронами виникла пожежа на підприємстві у Салтівському районі міста, постраждали двоє людей. Рятувальники показали кадри наслідків удару.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
За даними рятувальників, увечері 7 серпня, близько 23:55, російські війська атакували Харків ударними безпілотниками. Ціллю стало цивільне підприємство в Салтівському районі міста.
Внаслідок удару загорілася чотириповерхова офісна будівля. Вогонь охопив конструкції покрівлі та технічного поверху на площі близько 500 квадратних метрів.
Постраждали двоє цивільних - чоловік 1959 року народження та жінка 1962 року народження. Обоє зазнали гострої стресової реакції.
До гасіння пожежі залучили 50 рятувальників та 13 одиниць техніки, у тому числі піротехнічний розрахунок ДСНС. Вогонь було ліквідовано.
Фото: ДСНС показала наслідки удару по Харкову (t.me/dsns_telegram)
Обстріл України 8 серпня
Нагадаємо, пізно ввечері, 7 серпня, у Харкові пролунали вибухи. У цей час місто атакували ворожі безпілотники.
Крім того, атака "Шахедів" була зафіксована у Шостці Сумської області. Сили ППО збивали ворожі безпілотники, однак руйнувань уникнути не вдалося.
Також сьогодні вночі було гучно й в Одеській області. Унаслідок атаки дронів на Одеський район травмувалася одна людина, пошкоджено будівлю каналізаційно-насосної станції. У передмісті через падіння уламків загорілася суха трава.
Загалом Повітряні сили України цієї ночі ліквідували більше як 80 ворожих дронів. Переважно це були "Шахеди", а також реактивні дрони та імітатори.