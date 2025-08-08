ua en ru
Дрон ударил по предприятию: спасатели показали последствия вражеского обстрела в Харькове

Пятница 08 августа 2025 09:34
Дрон ударил по предприятию: спасатели показали последствия вражеского обстрела в Харькове Фото: ГСЧС показала последствия удара по Харькову (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ірина Глухова

В Харькове в результате российской атаки дронами возник пожар на предприятии в Салтовском районе города, пострадали два человека. Спасатели показали кадры последствий удара.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.

По данным спасателей, вечером 7 августа, около 23:55, российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками. Целью стало гражданское предприятие в Салтовском районе города.

В результате удара загорелось четырехэтажное офисное здание. Огонь охватил конструкции кровли и технического этажа на площади около 500 квадратных метров.

Пострадали двое гражданских - мужчина 1959 года рождения и женщина 1962 года рождения. Оба получили острую стрессовую реакцию.

К тушению пожара привлекли 50 спасателей и 13 единиц техники, в том числе пиротехнический расчет ГСЧС. Огонь был ликвидирован.

Фото: ГСЧС показала последствия удара по Харькову (t.me/dsns_telegram)

Обстрел Украины 8 августа

Напомним, поздно вечером, 7 августа, в Харькове прогремели взрывы. В это время город атаковали вражеские беспилотники.

Кроме того, атака "Шахедов" была зафиксирована в Шостке Сумской области. Силы ПВО сбивали вражеские беспилотники, однако разрушений избежать не удалось.

Также сегодня ночью было шумно и в Одесской области. В результате атаки дронов на Одесский район травмировался один человек, повреждено здание канализационно-насосной станции. В пригороде из-за падения обломков загорелась сухая трава.

В целом Воздушные силы Украины этой ночью ликвидировали более 80 вражеских дронов. Преимущественно это были "Шахеды", а также реактивные дроны и имитаторы.

Харьков Война в Украине Дрони
