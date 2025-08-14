UA

Дрон вдарив по будівлі уряду Бєлгородської області РФ (відео)

Фото: дрон вдарив по будівлі уряду Бєлгородської області РФ (росЗМІ)
Автор: Константин Широкун

Ударний безпілотник атакував уряд Бєлгородської області РФ сьогодні зранку, 14 серпня. Пошкодження зазнав фасад та вікна багатоповерхової адміністративної будівлі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram губернатора Бєлгородскої області РФ В'ячеслава Гладкова.

"Безпілотник зараз вдарив по будівлі уряду. Невеликі руйнації, все поправим", - повідомив Гладков.

Удари дронів по РФ

Останніми місяцями значно зросла кількість ударів безпілотників по російским промисловим та військовим об'єктам. Так, вранці 13 серпня росіяни поскаржились, що НПЗ у Слов’янську-на-Кубані зазнав атаки безпілотників.

В той же день, 13 серпня, Бєлгород атакував невідомий безпілотник. Ймовірно, "приліт" був по вертолітному майданчику російських військ. В результаті удару виникла велика пожежа.

Окрім того, 10 серпня у результаті спецоперації Головного управління розвідки України був атакований нафтопереробний завод "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка". Даний НПЗ розташований у російській Республіці Комі за понад 2 тисяч кілометрів від України.

Також раніше невідомі дрони атакували Саратовську область РФ. Росіяни поскаржилися на вибухи та пожежу в обласному центрі в районі НПЗ.

